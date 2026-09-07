Projection : Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité, Médiathèque Le Phénix, Colombelles

Informations pratiques

Projection : Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Le Phénix Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Projection-rencontre et exposition.

Transformé en « Maison maternelle départementale », le château de Bénouville accueillit pendant près de cinquante ans des milliers d’enfants et de jeunes femmes venues y accoucher dans le secret. Ce documentaire revient sur cette institution et met en lumière un chapitre méconnu de la condition féminine et des violences subies par les mères célibataires et leurs enfants.

Suivie d’une rencontre avec Olivia Gay autour des témoignages liés à ce lieu.

En lien avec l’exposition Les Liens fragiles du 3 au 26 septembre.

– Olivia Gay –

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet, 14460 Colombelles Colombelles 14460 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 72 27 46 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@colombelles.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité