Projection Néo Terra Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 La Rochelle
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Projection Néo Terra
Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Projection suivie d’un échange avec des acteurs locaux impliqués dans la transition écologique. En partenariat avec l’ERIP, Espace Régional d’Information de Proximité.
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Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
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English :
Film screening followed by a discussion with local stakeholders involved in the ecological transition. In partnership with ERIP, the Regional Community Information Center.
L’événement Projection Néo Terra La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle
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