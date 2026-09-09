Projection Néo Terra Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Projection Néo Terra

Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Projection suivie d’un échange avec des acteurs locaux impliqués dans la transition écologique. En partenariat avec l’ERIP, Espace Régional d’Information de Proximité.

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Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

Film screening followed by a discussion with local stakeholders involved in the ecological transition. In partnership with ERIP, the Regional Community Information Center.

L’événement Projection Néo Terra La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle