Projection opéra The Fairy Queen Micro-Folie Bias Bias
Projection opéra The Fairy Queen Micro-Folie Bias Bias jeudi 20 août 2026.
Bias
Projection opéra The Fairy Queen
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La compagnie des Arts Florissants vous invitent à découvrir une Fairy Queen explosive, où le baroque s’électrise au contact de la danse hip-hop !
Durée 1h, sans entracte. Réservation par téléphone. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Projection opéra The Fairy Queen
L’événement Projection opéra The Fairy Queen Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne
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