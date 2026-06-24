Projection opéra The Fairy Queen Micro-Folie Bias Bias

Bias

Projection opéra The Fairy Queen

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La compagnie des Arts Florissants vous invitent à découvrir une Fairy Queen explosive, où le baroque s’électrise au contact de la danse hip-hop !

Durée 1h, sans entracte. Réservation par téléphone. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Projection opéra The Fairy Queen

L’événement Projection opéra The Fairy Queen Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne