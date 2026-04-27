Saumur

Projection Plein Ecran Ma vie après Siham

Rue des Petites Granges Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le réalisateur Namir Abdel Messeeh sera en visio pour échanger avec vous à la suite de la projection.

Synopsis

Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Cette enquête faite de souvenirs intimes et de grands films égyptiens se transforme en un récit de transmission joyeux et lumineux, prouvant que l’amour ne meurt jamais.

La séance sera précédée d’un court-métrage présenté au festival d’Angoulême 2025 Le rendez-vous de Salomé du Chatenet. La réalisatrice sera également en visio pour présenter son film.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 28 avril 2026 à partir de 20h30. .

Rue des Petites Granges Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire courrier.plein.ecran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Director Namir Abdel Messeeh will be on hand to chat with you after the screening.

L’événement Projection Plein Ecran Ma vie après Siham Saumur a été mis à jour le 2026-04-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME