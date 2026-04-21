[PROJECTION] Rasco & Nous CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[PROJECTION] Rasco & Nous

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ce film va à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection.

Ce film a été réalisé par Axel Falguier en collaboration avec l’institut de l’élevage.

Durée 1h

Renseignements 05 62 92 52 56

Entrée libre et gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

In this film, we meet breeders and shepherds from different parts of France. Some, still novices, are getting help to set up their first guard dog, while others, more experienced, share their experiences of guard dog users with us.

This film was produced by Axel Falguier in collaboration with the Institut de l’Elevage.

Running time: 1 hour

Information: 05 62 92 52 56

Free admission No registration required

L’événement [PROJECTION] Rasco & Nous Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65