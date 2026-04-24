Projection rencontre Corps de ferme Rue Gambetta Hérisson
Projection rencontre Corps de ferme Rue Gambetta Hérisson samedi 2 mai 2026.
Hérisson
Projection rencontre Corps de ferme
Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Projection de Corps de Ferme (durée 20min)en présence d’Aleïda, la réalisatrice, et de Christine et Christian. Goûter à l’issue de la projection.
.
Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Corps de Ferme (duration 20min) in the presence of Aleïda, the director, and Christine and Christian. Snack after the screening.
L’événement Projection rencontre Corps de ferme Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme