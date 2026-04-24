Hérisson

Projection rencontre Corps de ferme

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Projection de Corps de Ferme (durée 20min)en présence d’Aleïda, la réalisatrice, et de Christine et Christian. Goûter à l’issue de la projection.

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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

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English :

Screening of Corps de Ferme (duration 20min) in the presence of Aleïda, the director, and Christine and Christian. Snack after the screening.

L’événement Projection rencontre Corps de ferme Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme