Projection-rencontre Échos d’Estives LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Projection-rencontre Échos d’Estives

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Une soirée cinéma de rencontres avec les réalisatrices du film, Léna Corsaut et Leila Marliac, et un éleveur local.

Venez découvrir Échos d’estives, un documentaire immersif dans les Pyrénées réalisé par Léna Corsaut et Leila Marliac.

Chaque été, dans les Pyrénées, les troupeaux quittent les vallées pour rejoindre les pâturages d’altitude. À travers une traversée à pied du massif, Léna et Leila sont allées à la rencontre de celles et ceux qui vivent au rythme des estives. Le film dresse huit portraits d’éleveurs et éleveuses.

Entre documentaire de terrain et regard intimiste, Échos d’estives donne la parole à des femmes et des hommes profondément liés à leurs territoires. Une œuvre qui interroge notre rapport à l’élevage, à la montagne et aux équilibres fragiles du vivant.

La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisatrices ainsi qu’un éleveur local, afin de prolonger les échanges autour des réalités du pastoralisme aujourd’hui, des enjeux agricoles et des expériences vécues sur le terrain.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

A cinema evening with the film’s directors, Léna Corsaut and Leila Marliac, and a local breeder.

Come and discover Échos d?estives, an immersive documentary in the Pyrenees directed by Léna Corsaut and Leila Marliac.

Every summer in the Pyrenees, the herds leave the valleys for the high pastures. Léna and Leila crossed the massif on foot to meet the people who live by the rhythm of the summer pastures. The film features eight portraits of male and female breeders.

Part field documentary, part intimate look, Échos d?estives gives a voice to men and women deeply attached to their territories. A work that questions our relationship with livestock farming, the mountains and the fragile balance of life.

The screening will be followed by a meeting with the filmmakers and a local farmer, to extend discussions on the realities of pastoralism today, agricultural issues and experiences in the field.

L’événement Projection-rencontre Échos d’Estives Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65