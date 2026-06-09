Projection/rencontre Lacs sentinelles LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Projection/rencontre Lacs sentinelles

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Rencontrez et échangez avec les gardes moniteurs du Parc national des Pyrénées.

Dans le cadre de la thématique annuelle consacrée à l’eau, les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées vous invitent à découvrir Lacs sentinelles, un documentaire de Claude Andrieux qui nous plonge au cœur des lacs d’altitude, véritables joyaux des écosystèmes de montagne.

À travers des paysages spectaculaires et les travaux des scientifiques qui les étudient, le film révèle le rôle essentiel de ces milieux fragiles dans la compréhension des changements environnementaux. Véritables indicateurs de la santé des montagnes, les lacs d’altitude constituent des observatoires privilégiés de l’évolution du climat et de la biodiversité.

À l’issue de la projection, les gardes-moniteurs partageront leur expérience du territoire pyrénéen et échangeront avec le public autour des enjeux liés à la préservation de la ressource en eau, élément vital et fil conducteur de cette saison.

Une rencontre pour mieux comprendre la richesse, la fragilité et l’importance de l’eau dans nos montagnes.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Meet and chat with Pyrenees National Park rangers.

As part of their annual water theme, the Pyrenees National Park wardens invite you to discover Lacs sentinelles, a documentary by Claude Andrieux that plunges us into the heart of high-altitude lakes, veritable jewels of mountain ecosystems.

Through spectacular landscapes and the work of the scientists who study them, the film reveals the essential role of these fragile environments in understanding environmental change. Genuine indicators of mountain health, high-altitude lakes are privileged observatories of climate change and biodiversity.

Following the screening, the mountain rangers will share their experience of the Pyrenees and discuss with the public the challenges of preserving water resources, a vital element and the main theme of this season.

A meeting to better understand the richness, fragility and importance of water in our mountains.

L’événement Projection/rencontre Lacs sentinelles Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65