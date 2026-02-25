Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange Montfort-sur-Meu
Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange Montfort-sur-Meu lundi 16 mars 2026.
Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange
13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16 20:30:00
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Le lundi 16 mars, à 20h30, le Cinéma La Cane vous propose la projection de Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange avec les étuidiants de BTS Acs’agri Apprentissage du CFTA de Montfort-sur-Meu.
Soirée dédiée à l’étudiant, camarade et ami, Dorian Thiéré.
Senegal Rek A la découverte de la Teranga
Les étudiants ont découvert le Sénégal richesses du pays, rencontres avec la population, chantiers solidaires. Ils ont apportés leurs connaissances pour mener à bien les missions confiées. Ils nous livrent leurs expériences sous la forme d’un documentaire.
Tarif 3€ .
13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Montfort Communauté