Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange Montfort-sur-Meu

Projection Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-16 20:30:00

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Le lundi 16 mars, à 20h30, le Cinéma La Cane vous propose la projection de Senegal Rek A la découverte de la Teranga suivi d’un temps d’échange avec les étuidiants de BTS Acs’agri Apprentissage du CFTA de Montfort-sur-Meu.

Soirée dédiée à l’étudiant, camarade et ami, Dorian Thiéré.

Senegal Rek A la découverte de la Teranga

Les étudiants ont découvert le Sénégal richesses du pays, rencontres avec la population, chantiers solidaires. Ils ont apportés leurs connaissances pour mener à bien les missions confiées. Ils nous livrent leurs expériences sous la forme d’un documentaire.

Tarif 3€ .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

