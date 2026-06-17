Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projections de films Vieux clocher Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Projections de films Vieux clocher Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Cinéma Michel Legrand

Adresse : 13 rue du logis vert

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Projections de films Vieux clocher

Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre de l’exposition 40 ans de création au Vieux clocher de rosa & Woïtek Skop.
  .

Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the exhibition 40 Years of Creation at the Vieux Clocher by Rosa & Wo%EFtek Skop.

L’événement Projections de films Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)