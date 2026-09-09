Projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) – Collège Jean Macé de Vesoul, Château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) – Collège Jean Macé de Vesoul 19 et 20 septembre Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition dans le parc du château :

Dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), mené par Yannick Denoix avec les classes de 6ᵉ du collège Jean Macé de Vesoul sur les années scolaires 2024, 2025 et 2026, les élèves ont exploré la thématique « Au fil du temps » à travers la création de costumes inspirés du XVIIIᵉ siècle.

À l’occasion de cette présentation, les élèves reviendront sur leur démarche de création et présenteront leur projet, de la conception des costumes à leur réalisation, en partageant les différentes étapes de leur travail.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Exposition dans le parc du château :

©Yannick Denoix