Projet Dernière Chance Loft Cinémas Châtellerault

Projet Dernière Chance

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le professeur de sciences Ryland Grace se réveille à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de qui il est ni de la façon dont il est arrivé là. À mesure que sa mémoire lui revient, il commence à découvrir sa mission résoudre l’énigme d’une mystérieuse substance qui provoque l’extinction du Soleil. Il doit faire appel à ses connaissances scientifiques et ses idées peu orthodoxes pour sauver toute vie sur Terre mais une amitié inattendue pourrait signifier qu’il n’aura pas à accomplir cette tâche seul. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projet Dernière Chance

L’événement Projet Dernière Chance Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne