Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing
jeudi 24 septembre 2026 · Hôtel de ville Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides Jeudi 24 septembre, 18h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides
Offres trop belles, complexité des dossiers de subventions, nous vous aidons à avancer sereinement : identifier les pros de confiance, déjouer le démarchage abusif et garantir l’obtention de vos aides.
Jeudi 24 septembre 2026, 18h30-20h
Conférence
Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation
Hôtel de ville Tourcoing 10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]
Conférence
AMELIO
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