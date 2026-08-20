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Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

jeudi 24 septembre 2026 · Hôtel de ville Tourcoing · Tourcoing

Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville Tourcoing
Adresse
10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides Jeudi 24 septembre, 18h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides
Offres trop belles, complexité des dossiers de subventions, nous vous aidons à avancer sereinement : identifier les pros de confiance, déjouer le démarchage abusif et garantir l’obtention de vos aides.
Jeudi 24 septembre 2026, 18h30-20h
Conférence
Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation

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Conférence

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