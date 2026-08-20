Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides Jeudi 24 septembre, 18h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Projets de travaux : les bons réflexes pour éviter les arnaques et réussir vos demandes d’aides

Offres trop belles, complexité des dossiers de subventions, nous vous aidons à avancer sereinement : identifier les pros de confiance, déjouer le démarchage abusif et garantir l’obtention de vos aides.

Jeudi 24 septembre 2026, 18h30-20h

Conférence

Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal

Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation

Hôtel de ville Tourcoing 10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]

Conférence

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