Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Pigeonnier de Perrex Perrex
samedi 19 septembre 2026 · Pigeonnier de Perrex · Perrex
Informations pratiques
Perrex
Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie
Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En fonction de la météo
Promenade champêtre
du Pigeonnier
à la maison forte de la Grande Labâtie
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Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Depending on the weather:
Country Walk
from Le Pigeonnier
to the fortified house at La Grande Labétie
L’événement Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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