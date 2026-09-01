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AGENDA · Perrex

Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Pigeonnier de Perrex Perrex

samedi 19 septembre 2026 · Pigeonnier de Perrex · Perrex

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pigeonnier de Perrex
Adresse
Imp. du Pigeonnier
Ville
01540 Perrex
Département
Ain
Tarif

Perrex

Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie

Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

En fonction de la météo
Promenade champêtre
du Pigeonnier
à la maison forte de la Grande Labâtie
  .

Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Depending on the weather:
Country Walk
from Le Pigeonnier
to the fortified house at La Grande Labétie

L’événement Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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