Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Pigeonnier de Perrex Perrex

Informations pratiques

Perrex

Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie

Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En fonction de la météo

Promenade champêtre

du Pigeonnier

à la maison forte de la Grande Labâtie

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Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Depending on the weather:

Country Walk

from Le Pigeonnier

to the fortified house at La Grande Labétie

L’événement Promenade champêtre du Pigeonnier à la maison forte de la Grande Labâtie Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle