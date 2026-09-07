Promenade commentée dans le Vieux-Hombourg, cité médiévale, Église collégiale Saint-Étienne, Hombourg-Haut

Informations pratiques

Promenade commentée dans le Vieux-Hombourg, cité médiévale Samedi 19 septembre, 15h00 Église collégiale Saint-Étienne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Accompagné par un guide passionné, une visite raccourcie vous permet de découvrir le Vieux-Hombourg, labellisé Petite Cité de Caractère, à travers ses monuments : les restes de remparts, la collégiale Saint-Étienne, les vestiges du château et la charmante chapelle Sainte-Catherine.

Lieu de Rendez-vous : Parking rue Ste-Catherine, à droite de la collégiale Saint-Etienne.

Église collégiale Saint-Étienne 76 Rue de l’Eglise, 57470 Hombourg-Haut, France Hombourg-Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0387905353 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourismefreyming-merlebach.fr/ »}] Église construite par les chanoines, de 1290 à 1390. Le chapitre, installé en 1254 par Jacques de Lorraine, est supprimé en 1743 et remplacé par des Franciscains-Récollets d’origine allemande, sur autorisation de Stanislas, roi de Pologne.

Accompagné par un guide passionné, une visite raccourcie vous permet de découvrir le Vieux-Hombourg, labellisé Petite Cité de Caractère, à travers ses monuments : les restes de remparts, la les du et…

©Sarah Schwartz – Connexion tourisme Freyming Merlebach