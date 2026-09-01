Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH Hombourg-Haut

samedi 19 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH · Hombourg-Haut

Informations pratiques

Hombourg-Haut

Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en autonomie le site médiéval du XIIIème siècle, labellisé Petite Cité de Caractère remparts, Vieille Porte, collégiale Saint-Etienne, chapelle Ste-Catherine Place St-Clément, statues des Saint Auxiliaires, Couvent des Récollets,… Entrée libre. Dépliant disponible à la collégiale Saint-Etienne (entrée par la porte latérale gauche)Tout public

0 .

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days, explore on your own the 13th-century medieval site, designated a “Petite Cité de Caractère” (Small Town of Character): ramparts, the Old Gate, Saint-Etienne Collegiate Church, Saint Catherine Chapel on Place Saint-Clément, statues of the Holy Helpers, the Recollects’ Convent, and more… Free admission. Brochure available at the Saint-Etienne Collegiate Church (entrance through the left side gate)

L’événement Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH