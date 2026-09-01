Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH Hombourg-Haut
samedi 19 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH · Hombourg-Haut
Informations pratiques
Hombourg-Haut
Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg
OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en autonomie le site médiéval du XIIIème siècle, labellisé Petite Cité de Caractère remparts, Vieille Porte, collégiale Saint-Etienne, chapelle Ste-Catherine Place St-Clément, statues des Saint Auxiliaires, Couvent des Récollets,… Entrée libre. Dépliant disponible à la collégiale Saint-Etienne (entrée par la porte latérale gauche)Tout public
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OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
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English :
As part of European Heritage Days, explore on your own the 13th-century medieval site, designated a “Petite Cité de Caractère” (Small Town of Character): ramparts, the Old Gate, Saint-Etienne Collegiate Church, Saint Catherine Chapel on Place Saint-Clément, statues of the Holy Helpers, the Recollects’ Convent, and more… Free admission. Brochure available at the Saint-Etienne Collegiate Church (entrance through the left side gate)
L’événement Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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