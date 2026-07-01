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Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de quartier Chantenay de Nantes · Nantes

Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de quartier Chantenay de Nantes
Adresse
1 Place de la Liberté 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de quartier Chantenay de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A Chantenay, on parle breton !
En Loire-Atlantique, le patrimoine breton est bien vivant !
Avec la fédération KanN (Kentelioù an Noz), participez à la balade commentée en langue bretonne à travers le quartier Chantenay. Que vous soyez brittophone confirmé ou simplement curieux de découvrir la langue bretonne, cette balade est faite pour vous. Elle sera suivie d’un pique-nique convivial.
Ken veoc’h gwelet ! A bientôt !

Mairie de quartier Chantenay de Nantes 1 Place de la Liberté 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://mscnantesathletisme.sportsregions.fr/ A l’occasion de la 100ème édition du Tour de Chantenay qui aura lieu le 25/10/2026, exposition autour de l’histoire du Tour de Chantenay dans 5 lieux emblématiques de la course : la Mairie de Chantenay, la Place Jean Macé, le Parc des Oblates, en haut des marches de la butte Sainte-Anne et le Jardin Extraordinaire.
Panneaux en accès libre.
A Chantenay, on parle breton !

©baccus7

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