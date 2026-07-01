Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de quartier Chantenay de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de quartier Chantenay de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
A Chantenay, on parle breton !
En Loire-Atlantique, le patrimoine breton est bien vivant !
Avec la fédération KanN (Kentelioù an Noz), participez à la balade commentée en langue bretonne à travers le quartier Chantenay. Que vous soyez brittophone confirmé ou simplement curieux de découvrir la langue bretonne, cette balade est faite pour vous. Elle sera suivie d’un pique-nique convivial.
Ken veoc’h gwelet ! A bientôt !
Mairie de quartier Chantenay de Nantes 1 Place de la Liberté 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://mscnantesathletisme.sportsregions.fr/ A l’occasion de la 100ème édition du Tour de Chantenay qui aura lieu le 25/10/2026, exposition autour de l’histoire du Tour de Chantenay dans 5 lieux emblématiques de la course : la Mairie de Chantenay, la Place Jean Macé, le Parc des Oblates, en haut des marches de la butte Sainte-Anne et le Jardin Extraordinaire.
Panneaux en accès libre.
A Chantenay, on parle breton !
©baccus7
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