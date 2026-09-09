Promenade découverte avec un agent de l’Office Français de la Biodiversité, Château du Bouchet, Dry

Informations pratiques

Promenade découverte avec un agent de l’Office Français de la Biodiversité 19 et 20 septembre Château du Bouchet Loiret

Un départ devant le château toutes les 30 min / groupe de 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir des facettes spécifiques de l’environnement local, accompagné d’un agent de l’Office Français de la Biodiversité.

Cette année, la visite « biodiversité » animée par les agents de l’OFB emmènera les visiteurs à la découverte de « La Libellule », un insecte gracieux dont sa beauté est révélée par l’exceptionnelle lumière renvoyée par ses ailes délicates mais solides.

Parcours d’une heure / chaussures de marche conseillées et tenue adaptée à la météo.

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ofb.gouv.fr/ Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir des facettes spécifiques de l’environnement local, accompagné d’un agent de l’Office Français de la Biodiversité.

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