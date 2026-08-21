Promenade écoutante au parc départemental Gauthier Mougin (en partenariat avec les Portes Ouvertes de la Seine Musicale), La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Promenade écoutante au parc départemental Gauthier Mougin (en partenariat avec les Portes Ouvertes de la Seine Musicale) Samedi 19 septembre, 11h00 La Seine Musicale Hauts-de-Seine

Gratuit. Attention : rendez-vous à coté de l’œuvre « Toi t’aime » de Castelbajac en face de la Seine Musicale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Suivez un guide et deux musiciennes pour une exploration sensible du parc.

Imaginé par le paysagiste Michel Desvigne, le parc est né d’un ambitieux projet de renaturation de l’île Seguin, après plus d’un siècle d’activité industrielle. Son parcours paysager révèle de nouveaux points de vue sur l’île, le fleuve et le territoire environnant.

Le parc abrite également un ensemble de sculptures contemporaines qui composent un véritable musée à ciel ouvert, rendu possible grâce au soutien du Département des Hauts-de-Seine, de la Ville de Boulogne-Billancourt, du Fonds de dotation Emerige, du Centre national des arts plastiques (CNAP) et du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) d’Île-de-France.

Au fil de la promenade, découvrez le projet paysager et une sélection de ces œuvres, accompagnés d’improvisations musicales et sonores inspirées par le paysage et les ambiances du lieu.

Rendez-vous à l’entrée du parc, en face du Tot’Aime de Jean-Charles de Castelbajac

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

La Seine Musicale Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33174345353 https://www.laseinemusicale.com [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Inaugurée en avril 2017, La Seine Musicale est une salle de spectacles d’envergure de l’Ouest Parisien, située sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, devenue en 8 ans l’île de toutes les musiques et de tous les spectacles. Ce navire musical, conçu par les architectes français et japonais Jean de Gastines et Shigeru Ban, est un véritable chef-d’œuvre architectural, un paquebot de 40 000 m2 avec des espaces dédiés à la musique, des expositions, des promenades et des restaurants.

L’ensemble est composé de deux grandes salles, l’une, la Grande Seine, d’une capacité allant jusqu’à 6 800 places selon les configurations, utilisée pour des ballets et des spectacles et concerts de grande envergure et une autre, l’Auditorium Patrick Devedjian, de 1 150 places assises, dédiée à la musique classique et jazz ou à d’autres projets musicaux et créations scéniques. Métro Ligne 9 : Station Pont de Sèvres (terminus). Suivez ensuite la signalisation. Tramway 2 : Station Brimborion. Suivez ensuite la signalisation, puis empruntez la passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouvera devant vous. BUS : Station Pont de Sèvres. Lignes 169, 171, 179, 291, 426, 467. Station Cours de l’Île Seguin. Lignes 42, 260, 389.

Promenade écoutante dans le parc

©Alice Sidoli