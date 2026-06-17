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Promenade en forêt Place Aristide Briand Châtel-Censoir

Promenade en forêt Place Aristide Briand Châtel-Censoir

Promenade en forêt Place Aristide Briand Châtel-Censoir samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place Aristide Briand

Adresse : 1 Place Aristide Briand

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Promenade en forêt

Place Aristide Briand 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Depuis toujours la forêt nous entoure. Nous l’exploitons, l’entretenons…. Allons y faire un tour pour en parler en situation.
Départ à 14 h, en co-voiturage
Durée environ 2 heures
Inscription 03 86 81 01 73   .

Place Aristide Briand 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 73 

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English : Promenade en forêt

L’événement Promenade en forêt Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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