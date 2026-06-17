Promenade en forêt Place Aristide Briand Châtel-Censoir
Promenade en forêt Place Aristide Briand Châtel-Censoir samedi 4 juillet 2026.
Châtel-Censoir
Promenade en forêt
Place Aristide Briand 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Depuis toujours la forêt nous entoure. Nous l’exploitons, l’entretenons…. Allons y faire un tour pour en parler en situation.
Départ à 14 h, en co-voiturage
Durée environ 2 heures
Inscription 03 86 81 01 73 .
Place Aristide Briand 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Promenade en forêt
L’événement Promenade en forêt Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Châtel-Censoir (Yonne)
- Exposition Sériel.les Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle Châtel-Censoir 18 juillet 2026
- Soirée estivale , concert Châtel-Censoir 18 juillet 2026