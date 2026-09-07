Promenade enquête 1905 : Un jeu pour découvrir le Parc du Bois Cornillé, Parc et Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Informations pratiques

Promenade enquête 1905 : Un jeu pour découvrir le Parc du Bois Cornillé 18 – 20 septembre Parc et Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

à partir de 12 ans – Temps de jeu : 2h30 – Parcours : 2,5 km / Kit de jeu mis à disposition : 18 € par groupe de joueurs auxquels s’ajoutent pour chaque joueur le billet d’entrée au parc – Tarif adulte 6 € – Gratuité pour les mineurs accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une visite jeu en immersion. Découvrez le parc comme si vous viviez à la Belle époque.

19 mai 1905 ! Cela fait tout juste quatre jours que vous êtes le secrétaire particulier du Marquis de Kernier. Tout est prêt pour l’inauguration du Parc du Bois Cornillé. Tout ? Sauf le maître de maison, subitement souffrant, qui ne peut accueillir ses invités ! Consultez ses notes, suivez ses instructions, et aidez le à sauver la fête. Vous êtes son seul espoir !

Parc et Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450, Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ http://fb.me/boiscornille [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 79 11 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/promenade-enquete-1905-reservation-du-kit-de-jeu »}, {« type »: « email », « value »: « boiscornille@gmail.com »}] Le Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque

Au cœur du bocage vitréen, Denis Bühler et Edouard André, célèbres paysagistes du XIXème siècle, ont conçu un parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures.

Le parc, bien conservé et entretenu, est labellisé Jardin Remarquable.

Une visite jeu en immersion. Découvrez le parc comme si vous viviez à la Belle époque.

©Bois Cornillé