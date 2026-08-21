Promenade et jeu à partir de cartes postales anciennes, Maison du tourisme, Sceaux

Informations pratiques

Promenade et jeu à partir de cartes postales anciennes Samedi 19 septembre, 10h30 Maison du tourisme Hauts-de-Seine

Sur inscription auprès de la maison du Tourisme avec audioguide. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

L’apparition de la photographie engendre le commerce de la carte postale locale comme support épistolier. En marge du château et du Parc de Sceaux au fil des saisons, les anciennes vues de Sceaux nous invitent à l’observation, l’enquête, la comparaison, le jeu de la photo dans la photo…

Réservation obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :

> 01 46 61 19 03

> maisondutourisme@sceaux.fr

> https://tourisme.sceaux.fr/

Maison du tourisme 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146611903 https://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}, {« link »: « https://tourisme.sceaux.fr/ »}]

Promenade et jeu à partir de photographies anciennes