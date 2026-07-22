Informations pratiques

Saint-Racho

Promenade et Moment Musical CHAPELLE

Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Promenade et Moment Musical CHAPELLE

Visite guidée agrémentée d’un moment musical

Dana Zemtsov, alto

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com

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Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Promenade et Moment Musical CHAPELLE

L’événement Promenade et Moment Musical CHAPELLE Saint-Racho a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais