Promenade et Moment Musical CHAPELLE Saint-Racho
samedi 8 août 2026 · Saint-Racho
Informations pratiques
Saint-Racho
Promenade et Moment Musical CHAPELLE
Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Promenade et Moment Musical CHAPELLE
Visite guidée agrémentée d’un moment musical
Dana Zemtsov, alto
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com
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Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Promenade et Moment Musical CHAPELLE
L’événement Promenade et Moment Musical CHAPELLE Saint-Racho a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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