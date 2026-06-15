Promenade gourmande château de Losmonerie Losmonerie Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Promenade gourmande château de Losmonerie

Losmonerie Château et jardins de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir le château et les jardins de Losmonerie de manière insolite lors d’une promenade gourmande proposée quatre jeudis en juillet et quatre jeudis au mois d’août.

Vous aurez le plaisir de faire la visite guidée du château et des jardins avec le propriétaire, Monsieur De Villelume, suivie d’un goûter gourmand.

Une des parties des jardins étant largement consacrée à la culture et à la valorisation des framboises, avec près de 100 variétés différentes, les gourmandises à découvrir lors de ce goûter seront donc indéniablement orientées sur le thème de la framboise comprenant le clafoutis aux framboises de chez nous et une glace (aux framboises bien sûr !). Les produits du jardin seront à l’honneur lors de ce rendez-vous !

Alors, n’hésitez pas à venir passer un agréable et dépaysant moment notamment avec les magnifiques bords de Vienne. .

Losmonerie Château et jardins de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96

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English : Promenade gourmande château de Losmonerie

L’événement Promenade gourmande château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Vienne