Promenade gourmande château de Losmonerie Losmonerie Aixe-sur-Vienne
Promenade gourmande château de Losmonerie Losmonerie Aixe-sur-Vienne jeudi 2 juillet 2026.
Aixe-sur-Vienne
Promenade gourmande château de Losmonerie
Losmonerie Château et jardins de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir le château et les jardins de Losmonerie de manière insolite lors d’une promenade gourmande proposée quatre jeudis en juillet et quatre jeudis au mois d’août.
Vous aurez le plaisir de faire la visite guidée du château et des jardins avec le propriétaire, Monsieur De Villelume, suivie d’un goûter gourmand.
Une des parties des jardins étant largement consacrée à la culture et à la valorisation des framboises, avec près de 100 variétés différentes, les gourmandises à découvrir lors de ce goûter seront donc indéniablement orientées sur le thème de la framboise comprenant le clafoutis aux framboises de chez nous et une glace (aux framboises bien sûr !). Les produits du jardin seront à l’honneur lors de ce rendez-vous !
Alors, n’hésitez pas à venir passer un agréable et dépaysant moment notamment avec les magnifiques bords de Vienne. .
Losmonerie Château et jardins de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96
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L’événement Promenade gourmande château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Vienne
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