Marché de Noël du Comité de Jumelage Aixe-sur-Vienne samedi 28 novembre 2026.

Aixe-sur-Vienne

Marché de Noël du Comité de Jumelage

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 08:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage avec la présence des villes jumelées de Grosshabersdorf d’Allemagne

Certains exposants seront présents dans des chalets en bois et d’autres sous chapiteaux installés sur la place René Gillet.

Produits de bouche, artisanat et spécialités allemandes.

Petite restauration, buvette, vin chaud, bières allemandes.

Animations musicales.

Passage du Père-Noël le matin puis l’après-midi et distribution de bonbons. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 41 14 pierre.lecoz9@gmail.com

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English : Marché de Noël du Comité de Jumelage

L’événement Marché de Noël du Comité de Jumelage Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Val de Vienne