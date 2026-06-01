Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne

Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25

La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle Yves Montand, place du Champ de Foire (René Gillet).

N’hésitez pas à prendre rendez-vous. .

Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Don du sang Aixe-sur-Vienne

L’événement Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Val de Vienne