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Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Salle Yves Montand

Ville : 87700 Aixe-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne

Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-25

La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle Yves Montand, place du Champ de Foire (René Gillet).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.   .

Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don du sang Aixe-sur-Vienne

L’événement Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Val de Vienne

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