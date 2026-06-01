Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne
Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne jeudi 25 juin 2026.
Aixe-sur-Vienne
Don du sang Aixe-sur-Vienne
Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle Yves Montand, place du Champ de Foire (René Gillet).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous. .
Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Don du sang Aixe-sur-Vienne
L’événement Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Soirée paëlla et feu de la Saint Jean Aixe-sur-Vienne 20 juin 2026
- Vide-greniers de la Saint-Jean Aixe-sur-Vienne 21 juin 2026
- Promenade gourmande château de Losmonerie Losmonerie Aixe-sur-Vienne 2 juillet 2026
- Feu d’artifice de la Fête des Grèves Aixe-sur-Vienne 13 juillet 2026
- Concert de gospel avec Gospel Fusion Place René Gillet Aixe-sur-Vienne 27 septembre 2026