Concert miam miam Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Concert miam miam

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Savourant la quiétude de leur intérieur flambant neuf, la harpiste Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean ont décidé de convier chez eux un invité de choix. Quel sera cet invité mystère qui aura le plaisir d’apporter son grain de sel à ce concert et de déguster le délicieux repas musical concocté par nos deux artistes ?

Venez assister à un spectacle plein de convivialité où vous ne verrez pas passer les 1h30 de ce concert plein de surprises !

Ce concert spectacle s’adresse à un public de tous âges. .

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 08 41

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English : Concert miam miam

L’événement Concert miam miam Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Val de Vienne