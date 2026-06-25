Concert miam miam Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne
dimanche 23 août 2026 · Centre culturel Jacques Prévert · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Concert miam miam
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Savourant la quiétude de leur intérieur flambant neuf, la harpiste Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean ont décidé de convier chez eux un invité de choix. Quel sera cet invité mystère qui aura le plaisir d’apporter son grain de sel à ce concert et de déguster le délicieux repas musical concocté par nos deux artistes ?
Venez assister à un spectacle plein de convivialité où vous ne verrez pas passer les 1h30 de ce concert plein de surprises !
Ce concert spectacle s’adresse à un public de tous âges. .
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 08 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert miam miam
L’événement Concert miam miam Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Soirée paëlla Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 22 août 2026
- Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Place René Gillet Aixe-sur-Vienne 23 août 2026
- Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 26 août 2026
- Feu d’artifice de la Fête des Grèves Aixe-sur-Vienne 5 septembre 2026
- Visite libre : petite fête des plantes de fruitiers hors du commun et agrumes rustiques, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne 19 septembre 2026