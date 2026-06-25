Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Feu d’artifice de la Fête des Grèves

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Comité des Fêtes organise la fête des Grèves, en partenariat avec la commune.

Au programme buvette et petite restauration sur place, structures gonflables, animation musicale avec Batucadonf et feu d’artifice offert par la Municipalité tiré vers 23h.

Rendez-vous rive gauche en bord de Vienne près du camping Les Grèves. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00 smarchadier59@gmail.com

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English : Feu d’artifice de la Fête des Grèves

L’événement Feu d’artifice de la Fête des Grèves Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de Vienne