Soirée paëlla Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne
samedi 22 août 2026 · Centre culturel Jacques Prévert · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Soirée paëlla
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des Fêtes d’Aixe-sur-Vienne organise une soirée paëlla au Centre Culturel Jacques Prévert et vous réservera son meilleur accueil dans une ambiance chaleureuse et animée en musique et en chansons avec la présence de l’excellent Stéphane Villard!
Au menu: sangria, amuse-bouches, paëlla, salade et fromage, glace.
Venez donc vous ambiancer et danser tout au long de cette agréable soirée à l’approche de la fin des vacances ! .
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 88 64 59 smarchadier59@gmail.com
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English : Soirée paëlla
L’événement Soirée paëlla Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Val de Vienne
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