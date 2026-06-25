Visite libre : petite fête des plantes de fruitiers hors du commun et agrumes rustiques, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite libre : petite fête des plantes de fruitiers hors du commun et agrumes rustiques 19 et 20 septembre Château de Losmonerie Haute-Vienne

Tarif adulte : 5€ / 3€ pour les enfants (jeu de piste inclus dans le prix).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En complément de la visite des jardins, labellisés « Jardin remarquable » et lauréats du prix VMF Tieleman « Jardins et biodiversité », ainsi que de la découverte de l’intérieur du château et de son mobilier classé, une petite fête des plantes réunira entre cinq et dix exposants.

Ces producteurs spécialisés proposeront notamment des fruitiers originaux, tels que des asiminiers, des mûriers-arbres ou des cidos, ainsi que des agrumes rustiques adaptés au climat du Limousin.

Les asiminiers devraient être en production à cette période et leurs fruits pourront probablement être dégustés sur place.

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie , 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0607110496 https://www.losmonerie.fr Le lieu de Losmonerie est attesté comme manse dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il ne paraît pas avoir été siège d’une seigneurie avant la fin du XVIe siècle. Les bâtiments actuels se composent d’un corps de logis en équerre, précédé d’une sorte de jardin cour et de dépendances à caractère agricole entourant une basse-cour. Les deux espaces sont séparés par une porte à piliers de pierre, flanquée de deux pavillons dont une chapelle. Le logis comprend un corps de bâtiment (fin XVe-début XVIe siècle) avec tour d’escalier circulaire hors-oeuvre pourvue d’une porte de style gothique flamboyant et une aile en retour ajoutée au XVIIe siècle. Une galerie à deux niveaux présentant un décor Renaissance, permet la communication entre ces deux ailes. Le niveau inférieur était animé de trois arcades. Les trois travées du deuxième niveau sont délimitées par deux colonnes centrales cannelées et deux pilastres d’extrémité décorés de losanges, disques et demi-disques de style Renaissance. Un corps de pavillon a été accolé à l’ouest de la façade sud-ouest à une époque indéterminée. L’aile en retour a été rajoutée au cours du XVIIe siècle. Une cave voûtée s’étend sous le petit salon central de l’aile sud. L’habitation porte la marque de remaniements aux XVIIIe et au XIXe siècles. L’aile sud du logis conserve des décors peints du XVIIe siècle sur le plafond à la française dans le grand salon et dans le passage entre le salon central et la tour d’escalier. Une cheminée peinte de la même époque se trouve dans une chambre du premier étage. Route d’Aixe-sur-Vienne à Verneuil

En complément de la visite des jardins, labellisés « Jardin remarquable » et lauréats du prix VMF Tieleman « Jardins et biodiversité », ainsi que de la découverte de l’intérieur du château et de son …

©Guillaume de Villelume