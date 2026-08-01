Animation nature les chauves-souris et leurs habitats Tiers-lieu l’iD Aixe-sur-Vienne
lundi 24 août 2026 · Tiers-lieu l'iD · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Animation nature les chauves-souris et leurs habitats
Tiers-lieu l’iD 1, place René Gillet Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:00:00
fin : 2026-08-24 22:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Le GMHL vous invite à découvrir les chauves-souris: observation, écoute et compréhension de leur mode de vie, leur rôle écologique et leurs habitats.
Après une présentation générale avec support numérique dans la salle de réunions du tiers-lieu l’iD, place ensuite à la pratique à la nuit tombée !
Une sortie nocturne avec détecteurs d’ultrasons permettra d’identifier leur activité, suivie d’échanges sur leurs conservation et les actions à mener pour leur protection.
Cette animation est proposée dans le cadre du partenariat avec le Pôle Nature Limousin.
Les réservations sont conseillées.
Tout public dès 8 ans. .
Tiers-lieu l’iD 1, place René Gillet Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91
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English : Animation nature les chauves-souris et leurs habitats
L’événement Animation nature les chauves-souris et leurs habitats Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Val de Vienne
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