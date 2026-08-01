Jeux en plein air Rue Jean-Claude Papon Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Jeux en plein air

Rue Jean-Claude Papon Camping municipal Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

En bois ou de société, place au jeu sous toutes ses formes !

Venez partager un moment de convivialité autour de jeux géants en bois et de jeux de société.

Une fois n’est pas coutume, rendez-vous est donné au camping Les Grèves pour cette rencontre de jeux insolite ! .

Rue Jean-Claude Papon Camping municipal Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

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English : Jeux en plein air

L’événement Jeux en plein air Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Vienne