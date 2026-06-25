UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aixe-sur-Vienne

Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Place René Gillet Aixe-sur-Vienne

dimanche 23 août 2026 · Place René Gillet · Aixe-sur-Vienne

Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Place René Gillet Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place René Gillet
Adresse
Champ de Foire
Ville
87700 Aixe-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif
3 3 4 Tarif de base plein tarif

Aixe-sur-Vienne

Vide-greniers de l’A.S. Aixoise

Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide-greniers organisé par l’A.S. Aixoise, place René Gillet.
Restauration et boissons sur place.
La réservation ne sera effective qu’après règlement.
Ouverture aux exposants à partir de 7h. Parking gratuit à proximité.   .

Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 44 66  cricri112@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers de l’A.S. Aixoise

L’événement Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Val de Vienne

À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)