Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Place René Gillet Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Vide-greniers de l’A.S. Aixoise

Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide-greniers organisé par l’A.S. Aixoise, place René Gillet.

Restauration et boissons sur place.

La réservation ne sera effective qu’après règlement.

Ouverture aux exposants à partir de 7h. Parking gratuit à proximité. .

Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 44 66 cricri112@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers de l’A.S. Aixoise

L’événement Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Val de Vienne