Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Place René Gillet Aixe-sur-Vienne
dimanche 23 août 2026 · Place René Gillet · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Vide-greniers de l’A.S. Aixoise
Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide-greniers organisé par l’A.S. Aixoise, place René Gillet.
Restauration et boissons sur place.
La réservation ne sera effective qu’après règlement.
Ouverture aux exposants à partir de 7h. Parking gratuit à proximité. .
Place René Gillet Champ de Foire Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 44 66 cricri112@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers de l’A.S. Aixoise
L’événement Vide-greniers de l’A.S. Aixoise Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Soirée paëlla Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 22 août 2026
- Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 26 août 2026
- Feu d’artifice de la Fête des Grèves Aixe-sur-Vienne 5 septembre 2026
- Concert de gospel avec Gospel Fusion Place René Gillet Aixe-sur-Vienne 27 septembre 2026
- Marché de Noël du Comité de Jumelage Aixe-sur-Vienne 28 novembre 2026