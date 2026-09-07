Promenade guidée : À la découverte de l’éclectisme architectural de la Plaine-Monceau, Plaine-Monceau, Paris

Informations pratiques

Promenade guidée : À la découverte de l’éclectisme architectural de la Plaine-Monceau Samedi 19 septembre, 14h30 Plaine-Monceau Paris

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Promenade guidée par Patrick Rollot, président de l’association Histoire & Patrimoine Paris 17

Haussmannien, néo-Renaissance, néo-gothique, style troubadour, Art Nouveau, Art Déco… A l’occasion de ces Journées européennes du Patrimoine 2026, partez à la découverte de toute la richesse des styles que nous offre l’architecture parisienne de la seconde moitié du 19e et du début de 20e siècles au cœur de la Plaine-Monceau. Une incroyable variété qui lui confère son charme rare et intemporel

Le point de départ de la visite sera indiqué lors de l’inscription

Plaine-Monceau 75017 Paris Paris 75017 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0158601620 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.asso.17@paris.fr »}]

Circuit commenté

©histoireetpatrimoine17