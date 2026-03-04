Promenade historique pour se souvenir de la ville d’antan, Place des Franchises, Aoste

Promenade historique pour se souvenir de la ville d’antan Samedi 14 mars, 15h30 Place des Franchises

Réservation obligatoire

Début : 2026-03-14T15:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Petite balade « mélancolique » le long des rues d’Aoste, pour se replonger dans l’atmosphère des endroits qui ont changé au cours du siècle dernier. La promenade sera illustrée par des photographies en noir et blanc issues des archives du BREL (de véritables perles !) et enrichie d’anecdotes et de curiosités.

(Point de départ : place des Franchises, parcours dans les rues de la ville avec des étapes principales rue Jean-Boniface Festaz, place Émile Chanoux et rue Xavier de Maistre ; point d’arrivée : place du Pape Jean XXIII).

Activité organisée par le BREL (Bureau régional ethnologie et linguistique) de la Structure des Expositions et promotion de l’identité culturelle.

Durée estimée : environ 1 h 30.

Nombre maximum de participants : 20

Place des Franchises Place des Franchises, Aoste Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie