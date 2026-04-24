Saint-Michel-en-Brenne

Promenade insolite sur un étang sans eau

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-07-29

Balade exceptionnelle dans un étang vidé de son eau et découverte de cet univers éphémère.

L’eau d’un étang est retenue par sa digue et sa bonde ; cette dernière est ouverte pendant la période qui précède la pêche en automne (la vidange). Parfois, on décide de ne pas remettre en eau l’étang pendant un an, on parle d’assec . On découvre alors un fond d’étang où la vase et le sable laissent petit à petit la place à des plantes adaptées à pousser sur ce sol particulier. Venez exceptionnellement descendre dans un étang et découvrir ce moment particulier de la vie des étangs de la Brenne ! 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Walking in the heart of a pond without water, it is not very frequent and it offers another point of view on the landscape. It is also the occasion to discover a particular fauna and flora.

L’événement Promenade insolite sur un étang sans eau Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne