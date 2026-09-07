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Promenade orchestrale, Bibliothèque Ceccano, Avignon

jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

Promenade orchestrale, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Promenade orchestrale Jeudi 17 septembre, 18h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Jérôme Cler, ethnomusicologue spécialiste des chants du bassin méditérranéen, propose d’explorer la vocalité au travers de la Méditérranée. Cette rencontre est organisé autour du Concert d’ouverture Méditerranée, qui aura lieu à Avignon, à la FabricA, le 25 septembre à 20h.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Conférence autour du concert Méditerranée musique Promenade orchestrale

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