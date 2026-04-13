Promenade orchestrale, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Promenade orchestrale Mercredi 17 juin, 14h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Atelier chant autour du concert Fraternité avec Stefano Bernabovi, chef de chœur.

Installés sous les platanes de la cour de la Bibliothèque Ceccano (si le vent le permet), unissez vos voix aux bruissements des feuilles pour chanter tous en chœur « l’Hymne à la Joie ».

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@orchestre-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 36 02 61 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Chantons musique Promenade orchestrale