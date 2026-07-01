Promenons-nous dans les histoires ! Centre Culturel Aragon Oyonnax
mercredi 15 juillet 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Promenons-nous dans les histoires !
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Balade ponctuée de lectures et d’anecdotes sur la faune et la flore, dans le cadre de Partir en Livre Avec Julien Arbez, photographe et naturaliste
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk featuring readings and anecdotes about local flora and fauna, as part of the Partir en Livre event—with Julien Arbez, photographer and naturalist
L’événement Promenons-nous dans les histoires ! Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Oyonnax (Ain)
- Oh ! Bugey Festival Rue Brunet Oyonnax 16 juillet 2026
- OH! BUGEY FESTIVAL – KENDJI GIRAC – SINCLAIR – ROXANE PARC RENE NICOD Oyonnax 17 juillet 2026
- OH! BUGEY FESTIVAL – M.POKORA – MARGUERITE – LEMAN PARC RENE NICOD Oyonnax 18 juillet 2026
- Instants sports Accrobranche nocturne Oyoxygène Parc d’aventures Oyoxygène Oyonnax 22 juillet 2026
- Instants concerts Calvin and the Lucky Draw Parc René Nicod Oyonnax 20 août 2026