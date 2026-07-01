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AGENDA · Oyonnax

Promenons-nous dans les histoires !  Centre Culturel Aragon Oyonnax

mercredi 15 juillet 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre Culturel Aragon
Adresse
88 cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif

Oyonnax

Promenons-nous dans les histoires ! 

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Balade ponctuée de lectures et d’anecdotes sur la faune et la flore, dans le cadre de Partir en Livre Avec Julien Arbez, photographe et naturaliste
  .

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81  mediatheque@oyonnax.fr

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English :

A walk featuring readings and anecdotes about local flora and fauna, as part of the Partir en Livre event—with Julien Arbez, photographer and naturalist

L’événement Promenons-nous dans les histoires !  Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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