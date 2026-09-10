Promotion 18 de l’OB-LAB Nantes : les candidatures sont ouvertes Apprentis d’Auteuil – Pôle Formation Insertion Bouguenais
mardi 29 septembre 2026 · Apprentis d'Auteuil - Pôle Formation Insertion · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Téléphone : 06 60 13 77 51Mail : ob-lab.nantes@apprentis-auteuil.orgFormulaire web : –> Cliquer Ici <-- Lancement de la Promotion 18 de l'OB-LAB Nantes : un programme pour les jeunes qui souhaitent entreprendre Les candidatures sont ouvertes pour intégrer la Promotion 18 de l'OB-LAB Nantes, un programme gratuit d'accompagnement à l'entrepreneuriat destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Que votre projet soit au stade de l'idée ou déjà amorcé, l'OB-LAB vous aide à structurer votre démarche, tester votre activité, développer vos compétences entrepreneuriales et construire un projet viable grâce à un accompagnement individuel et collectif. Depuis 2017, le dispositif accompagne des jeunes souhaitant créer leur activité, retrouver confiance en leurs capacités et transformer leurs ambitions en actions concrètes. Le programme s'appuie sur des ateliers, du coaching, des rencontres avec des professionnels et l'intégration à une communauté d'entrepreneurs. La prochaine promotion se déroulera du 19 octobre 2026 au 4 février 2027. Des réunions d'information sont organisées pour découvrir le dispositif, échanger avec l'équipe et déposer sa candidature : 15 septembre 2026 de 10h à 12h29 septembre 2026 de 10h à 12h13 octobre 2026 de 10h à 12h Lieu : Site Daniel Brottier, 2 chemin du Couvent, 44340 Bouguenais. Renseignements et inscriptions :ob-lab.nantes@apprentis-auteuil.org06 60 13 77 51 Public : jeunes de 18 à 30 ans porteurs d'une envie, d'une idée ou d'un projet entrepreneurial. Apprentis d'Auteuil - Pôle Formation Insertion Bouguenais 44340 02 40 32 46 43 https://pole-formation-insertion.apprentis-auteuil.org/ 06 60 13 77 51 https://forms.cloud.microsoft/e/NjxBt6NVaf?origin=lprLink
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