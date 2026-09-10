Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes », Médiathèque Condorcet, Bouguenais

Informations pratiques

Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes » Samedi 19 septembre, 11h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie et des journées européennes du patrimoine, l’association AIRES propose de découvrir un aperçu des différentes techniques photographiques, à travers une série de panneaux illustrés de portraits de Bouguenaisien(ne)s et d’objets issus de collections privées.

Du 11 au 26 septembre | Exposition

Samedi 19 septembre | 11h30 | Vernissage

Médiathèque Condorcet 2 Square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 32 04 54 http://mediatheque-bouguenais.fr https://www.facebook.com/mediatheque.bouguenais.44/ La Médiathèque Condorcet accueille petits et grands qui souhaitent s’informer, se divertir et se cultiver.

Vous y trouverez plus de 24000 livres et BD pour les adultes, 26000 livres et BD pour les plus jeunes, 110 abonnements à des journaux et revues, ainsi que des ressources numériques.

L’accès à la Médiathèque, ainsi que la consultation des documents sur place, est gratuit et ouvert à tous.

L’inscription est gratuite pour tous, Bouguenaisiens ou non, enfants et adultes. Elle permet d’emprunter autant de documents que vous le souhaitez, pour 3 semaines.

La Médiathèque propose également un programme culturel varié, pour tous les âges. Venir en transports en commun :

Lignes de bus 36 et 88, arrêt « Croix-Jeannette. »

Venir à vélo :

Appuis-vélo + 4 places individuelles en vélo-parcs.

Prêt d’antivol à l’accueil de la Médiathèque.

Venir en voiture :

Parking en face de la Médiathèque.

2 places PMR.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie et des journées européennes du patrimoine, l’association AIRES propose de découvrir un aperçu des différentes techniques photographiques.

© Aires