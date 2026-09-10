Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes », Médiathèque Condorcet, Bouguenais
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Condorcet · Bouguenais
Informations pratiques
Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes » Samedi 19 septembre, 11h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
À l’occasion du bicentenaire de la photographie et des journées européennes du patrimoine, l’association AIRES propose de découvrir un aperçu des différentes techniques photographiques, à travers une série de panneaux illustrés de portraits de Bouguenaisien(ne)s et d’objets issus de collections privées.
Du 11 au 26 septembre | Exposition
Samedi 19 septembre | 11h30 | Vernissage
Médiathèque Condorcet 2 Square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 32 04 54 http://mediatheque-bouguenais.fr https://www.facebook.com/mediatheque.bouguenais.44/ La Médiathèque Condorcet accueille petits et grands qui souhaitent s’informer, se divertir et se cultiver.
Vous y trouverez plus de 24000 livres et BD pour les adultes, 26000 livres et BD pour les plus jeunes, 110 abonnements à des journaux et revues, ainsi que des ressources numériques.
L’accès à la Médiathèque, ainsi que la consultation des documents sur place, est gratuit et ouvert à tous.
L’inscription est gratuite pour tous, Bouguenaisiens ou non, enfants et adultes. Elle permet d’emprunter autant de documents que vous le souhaitez, pour 3 semaines.
La Médiathèque propose également un programme culturel varié, pour tous les âges. Venir en transports en commun :
Lignes de bus 36 et 88, arrêt « Croix-Jeannette. »
Venir à vélo :
Appuis-vélo + 4 places individuelles en vélo-parcs.
Prêt d’antivol à l’accueil de la Médiathèque.
Venir en voiture :
Parking en face de la Médiathèque.
2 places PMR.
À l’occasion du bicentenaire de la photographie et des journées européennes du patrimoine, l’association AIRES propose de découvrir un aperçu des différentes techniques photographiques.
© Aires
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