Promotion 2021 : Ouverture de la Liste d’Attente Prioritaire Éveil Judo & JJB (5 ans) – Jamet Sporting Club Bellevue Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 14:45

Gratuit : non Essai gratuit Cours d’essai : Gratuit (Exclusivement sur réservation via le lien prioritaire).Tarif d’inscription : 264 € (Tarif unique saison 2026/2027).Politique de l’association : Afin de préserver la trésorerie de l’association, permettant de maintenir un encadrement de haute qualité, aucun tarif réduit n’est appliqué pour cette section spécifique.Modalités : L’inscription sur la liste d’attente est gratuite. Le règlement s’effectue uniquement lors de la validation définitive de l’adhésion.Rejoindre la liste est une démarche gratuite et sans engagement. C’est une stratégie d’anticipation intelligente pour offrir à votre enfant un environnement d’excellence au sein d’un club reconnu par la Ville de Nantes depuis 1969. Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 5

Votre enfant est né en 2021 ? Cette année, il franchit une étape symbolique de son développement : celle de l’autonomie, de la coordination motrice et de la découverte des premières valeurs sportives.Au Jamet Sporting Club Bellevue, nous préparons notre dojo pour accueillir cette future « Promotion 2021 » dès la rentrée du mercredi 9 septembre.?? L’exigence pédagogique impose la raretéLa section Éveil (5 ans) est notre créneau le plus sollicité chaque saison. Fidèles à notre posture du « Luxe de la Sélection » et à notre exigence de précision pédagogique, nous limitons strictement les effectifs par tapis.Cette approche garantit un encadrement haut de gamme, une sécurité optimale et une progression sur mesure pour chaque enfant.Les avantages exclusifs de votre inscription sur liste d’attente :1. Accès Privilège : Recevez le lien de réservation des essais gratuits 48h avant l’ouverture officielle au grand public.2. Sérénité Totale : Sécurisez votre place dans un groupe à effectif réduit et évitez le chaos des inscriptions de septembre.Rejoindre la liste est une démarche gratuite et sans engagement.C’est une stratégie d’anticipation intelligente pour offrir à votre enfant un environnement d’excellence au sein d’un club reconnu par la Ville de Nantes depuis 1969.???? Activez votre accès prioritaire ici (Cliquez)Jamet Sporting Club • Éducation, Discipline & Performance.

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dojo.gymnase-jamet.fr/waitlist-2021.html



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