PRONOMADES NAÏADE CIRQUE EN APNÉE Barbazan
PRONOMADES NAÏADE CIRQUE EN APNÉE Barbazan vendredi 5 juin 2026.
Barbazan
PRONOMADES NAÏADE CIRQUE EN APNÉE
DEVANT LE LAC Barbazan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Saviez-vous que le lac de Barbazan est d’origine glaciaire (ce qui est rare à basse altitude) ? C’est dans cet espace naturel que l’aquarium d’Out of the Blue va trouver sa place, pour trois représentations de Naïade.
Tous publics réservation en ligne conseillé.
Imaginez que l’eau des rivières, des lacs et des océans soit conviée et prenne vie dans un bassin de verre. Venez y contempler la chorégraphie toute singulière de quatre apnéistes acrobates.
Après sa première création éponyme Out of the Blue, la compagnie continue d’explorer les principes acrobatiques du corps immergé dans l’eau pour rendre un vibrant hommage à cet élément si puissant qui façonne nos paysages et nourrit nos vies.
Leur nouvelle création aspire à aller à l’essentiel, avec simplicité et sans artifice. Naïade nous offre une expérience sensible, poétique et joyeuse entrer en contact avec un paysage… par la nage ! .
DEVANT LE LAC Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50 accueil@pronomades.org
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English :
Did you know that Lac de Barbazan is of glacial origin (a rare occurrence at low altitude)? This is the natural setting for Out of the Blue?s aquarium, for three performances of Naïade.
All audiences online booking recommended.
L’événement PRONOMADES NAÏADE CIRQUE EN APNÉE Barbazan a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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