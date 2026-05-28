Propriété Charbaymond, 1890 à nos jours, une histoire de famille, Propriété Charbaymond, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Propriété Charbaymond · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Propriété Charbaymond, 1890 à nos jours, une histoire de famille 19 et 20 septembre Propriété Charbaymond Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’histoire d’une maison de famille, c’est avant tout de l’émotion. C’est aussi le travail, des paysans à celui des ouvriers, l’influence de la ville d’abord lointaine qui va transformer une ferme en maison de ville. Découvrez la petite histoire sur laquelle s’appuie la grande à travers la mémoire des habitants de la Propriété Charbaymond depuis des décennies et le projet de restauration et d’aménagement très atypique lancé depuis plus de trente ans.
Propriété Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Herbet Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire d’une maison de famille, c’est avant tout de l’émotion. C’est aussi le travail, des paysans à celui des ouvriers, l’influence de la ville d’abord lointaine qui va transformer une ferme en…
À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
- Noam Sinseau Makoumè Superstar | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 10 septembre 2026
- En voyage ! | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand 12 septembre 2026
- Chant des Ferrailles | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand 12 septembre 2026
- Au-dessus des nuages | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand 12 septembre 2026
- Espace premières séances | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand 12 septembre 2026