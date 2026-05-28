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Propriété Charbaymond, 1890 à nos jours, une histoire de famille, Propriété Charbaymond, Clermont-Ferrand

samedi 19 septembre 2026 · Propriété Charbaymond · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Propriété Charbaymond
Adresse
106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Propriété Charbaymond, 1890 à nos jours, une histoire de famille 19 et 20 septembre Propriété Charbaymond Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’histoire d’une maison de famille, c’est avant tout de l’émotion. C’est aussi le travail, des paysans à celui des ouvriers, l’influence de la ville d’abord lointaine qui va transformer une ferme en maison de ville. Découvrez la petite histoire sur laquelle s’appuie la grande à travers la mémoire des habitants de la Propriété Charbaymond depuis des décennies et le projet de restauration et d’aménagement très atypique lancé depuis plus de trente ans.

Propriété Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Herbet Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire d’une maison de famille, c’est avant tout de l’émotion. C’est aussi le travail, des paysans à celui des ouvriers, l’influence de la ville d’abord lointaine qui va transformer une ferme en…

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