Protéger sa santé… à la source !, Mialet, Mialet
jeudi 9 juillet 2026 · Mialet
Informations pratiques
Protéger sa santé… à la source ! Jeudi 9 juillet, 09h00 Mialet Gard
Offert. sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00
Rejoignez un chantier participatif citoyen et agissez concrètement contre les plantes invasives du Gardon. Gants, bonne humeur et solidarité seront vos meilleurs outils pour protéger la biodiversité et la santé de tous !
Une belle occasion d’apprendre, d’échanger et de préserver ensemble notre environnement.
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Chantier participatif citoyen ramassage ambroisie santé environnement
Alès Agglomération
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