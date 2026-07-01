Protéger sa santé… à la source !, Mialet, Mialet

Informations pratiques

Protéger sa santé… à la source ! Jeudi 9 juillet, 09h00 Mialet Gard

Offert. sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Rejoignez un chantier participatif citoyen et agissez concrètement contre les plantes invasives du Gardon. Gants, bonne humeur et solidarité seront vos meilleurs outils pour protéger la biodiversité et la santé de tous !

Une belle occasion d’apprendre, d’échanger et de préserver ensemble notre environnement.

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Chantier participatif citoyen ramassage ambroisie santé environnement

Alès Agglomération