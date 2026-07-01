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Concert : “De l’ombre à la lumière”, Temple de Mialet, Mialet

jeudi 9 juillet 2026 · Temple de Mialet · Mialet

Concert : “De l’ombre à la lumière”, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Temple de Mialet
Adresse
17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
Participation libre

Concert : “De l’ombre à la lumière” Jeudi 9 juillet, 20h30 Temple de Mialet Gard

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]
Spectacle musical entre contes et harpe.

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