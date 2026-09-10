Protéger son patrimoine : l’exemple de Saint-Léonard-de-Noblat, Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Protéger son patrimoine : l’exemple de Saint-Léonard-de-Noblat Samedi 26 septembre, 15h00 Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Rendez-vous au pied du clocher de la collégiale. Gratuit. Sans réservation. Prévoir environ 1h30 à 2h. Renseignements auprès du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages au 05 55 69 57 60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Comment protéger le patrimoine tout en permettant à une ville d’évoluer ? Accompagnés par le Pays d’art et d’histoire et le service urbanisme de la mairie, découvrez les différents outils de préservation mis en œuvre à Saint-Léonard-de-Noblat, des Monuments historiques aux zones Natura 2000 en passant par le Site patrimonial remarquable. Histoire, architecture, urbanisme et paysage se croiseront tout au long de la visite.

Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat Place de la Collegiale, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555569212 Parking.

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