Protéger son patrimoine : l’exemple de Saint-Léonard-de-Noblat, Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Léonard-de-Noblat
samedi 26 septembre 2026 · Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Protéger son patrimoine : l’exemple de Saint-Léonard-de-Noblat Samedi 26 septembre, 15h00 Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Rendez-vous au pied du clocher de la collégiale. Gratuit. Sans réservation. Prévoir environ 1h30 à 2h. Renseignements auprès du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages au 05 55 69 57 60.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
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Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat Place de la Collegiale, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555569212 Parking.
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