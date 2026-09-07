Proto jeu, Ludothèque Louis-Aragon, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Proto jeu Jeudi 1 octobre, 16h00 Ludothèque Louis-Aragon Seine-Maritime

À partir de 16 ans. Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T16:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T16:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Vous avez une idée ? Une envie de créer un jeu ? Ou bien tester les jeux des autres participants ? Rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour échanger, découvrir et jouer.

Ludothèque Louis-Aragon 1 rue du Vexin, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 16 25 »}]

Venez découvrir les coulisses de la création d’un prototype de jeu de société. Jeux Découverte

Jean-Pierre Sageot