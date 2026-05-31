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Ps.23, La Réponse, Rouen

Ps.23, La Réponse, Rouen

Ps.23, La Réponse, Rouen dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Réponse

Adresse : 2 All. Marcel Dupré, 76100 Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Ps.23 Dimanche 21 juin, 16h00 La Réponse Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.
Ce concert est ouvert à TOUS

La Réponse 2 All. Marcel Dupré, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.

©TAHH

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