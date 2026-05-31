Ps.23, La Réponse, Rouen
Ps.23, La Réponse, Rouen dimanche 21 juin 2026.
Ps.23 Dimanche 21 juin, 16h00 La Réponse Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00
TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.
Ce concert est ouvert à TOUS
La Réponse 2 All. Marcel Dupré, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.
©TAHH
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