Ps.23, La Réponse, Rouen

Ps.23 Dimanche 21 juin, 16h00 La Réponse Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.

Ce concert est ouvert à TOUS

La Réponse 2 All. Marcel Dupré, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

TAHH vous invite à un moment de musique partagé. On chantera ensemble du Gospel, des chants contemporains en français et en anglais.

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