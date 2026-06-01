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P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

P’tit bal de l’été Mercredi 24 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Mercredi 24 juin 10h30
Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !
Sur le pôle jeunesse
Pour les 0-4 ans
Sans inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !

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