P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

P’tit bal de l’été Mercredi 24 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Mercredi 24 juin 10h30

Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !

Sur le pôle jeunesse

Pour les 0-4 ans

Sans inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !