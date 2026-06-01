P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
P’tit bal de l’été, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 24 juin 2026.
P’tit bal de l’été Mercredi 24 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Mercredi 24 juin 10h30
Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !
Sur le pôle jeunesse
Pour les 0-4 ans
Sans inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Rondes, chansons et comptines seront au programme de ce rendez-vous pour les petits !
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « Panneaux photovoltaïques » – Atelier, Maison de l’Energie, Toulouse 2 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026
- Le musée des Arts Précieux en cinq chefs-d’oeuvre, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 2 juin 2026
- Formation aux associations : Les bases de la comptabilité associative, Maison des associations, Toulouse 2 juin 2026